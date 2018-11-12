Sıcak balığı vurdu, sofranın ateşi yükseldi

Aydın'ın Nazilli ilçesi Perşembe Pazarı balık halinde fiyatlar el yakıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üstünde seyretmesi balık fiyatlarını yükseltti. Balıkların tezgahta kilogram fiyatı 15 ila 100 TL arasında değişirken, Palamut'un tanesi 25 TL'den, Hamsi ve Sardalya'nın kilogram fiyatı 15 TL'den, İstavrit'in kilosu 20 TL'den satışa sunuluyor. Balık haline gelen vatandaşlar daha çok fiyatı diğerlerine göre daha uygun olan Hamsi, Sardalya ve İstavrit'i tercih ediyor.

Perşembe Pazarı balıkçılarından Özkan Balta, kış mevsiminin tam olarak gelmediğinden dolayı balık fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, “Kışın gelmesini, sezonun iyice açılmasını bekliyoruz. Geçen yıllara göre bu yıl fiyatlar biraz daha farklı” diye konuştu.

Balık hali satıcılarından Murat Şensoy, “Havalar soğumadığı için balık dipte duruyor. O nedenle balık yakalanması zorlaşıyor. Havalar soğuyunca balık su yüzeyine çıkacak, yakalanması kolay olacak ve fiyatlar ucuzlayacak. Bizim işlerde alışa göre atış oluyor. Az çıkınca adam maliyetini korumak için balığı pahalı satıyor, buda vatandaşa yansıyor. Ama çok çıktığı zamanda biz ucuza alıyoruz, vatandaş da ucuz balık yiyor. Tabi bunun için biraz daha havaların serinlemesi lazım. Şu an ucuz balıklara daha çok talep var” dedi.