Sıcaklar artınca, kar helvası sezonu yeniden açıldı

Eylül ayına girilmesine rağmen aşırı sıcaklara dayanamayan vatandaşlar kar helvacılara akın ederken vatandaşı olumsuz etkileyen sıcaklar esnafı sevindirdi.

Aydın’da yaz sıcağının etkili olduğu haziran ve temmuz aylarında kışın dağlardan toplanıp saklanan karlara pekmez ve vişne şerbeti eklenerek yapılan kar helvası sezonu Eylül ayının girmesi ile bitmişti. Eylül ayının 2. Haftasında yeniden başlayan ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar Aydın’da yaşayan vatandaşları olumsuz etkilerken esnafın yüzünü güldürdü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği dönemlerde Eylül ayının ortalarında sezonun kapandığını ancak bu yıl hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle sezonun yeniden açıldığını belirten esnaflardan Sabahettin Yakar, “Sıcaklar aniden bastırınca vatandaşlardan gelen talep üzerine kar helvası sezonunu yeniden başlattık” dedi.