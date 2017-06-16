Sıcaklar bastırınca vatandaşlar camide şekerleme yapmaya başladı

İmsak ile iftar vakti arasındaki yaklaşık 17 saatlik süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan vatandaşlar namaz aralarında camilerin serinliğini en iyi şekilde değerlendiriyor.

Aydın’da bu yıl ramazan ayının ilk yarısı oldukça serin geçerken, son günlerde aniden sıcakların bastırması ile birlikte namaz aralarında camiler şekerleme yapanların akınına uğramaya başladı. Efeler ilçe merkezinde 35 derece civarında seyreden sıcaklarda vatandaşlar dışarıda dolaşmak yerine zamanlarının büyük kısmını camide geçirmeyi tercih ediyor. Bir yandan hatim edip namazı da cemaatle kılan vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarda zamanlarını camilerde değerlendirip fırsat bulduklarında da camide şekerleme yapıyorlar.