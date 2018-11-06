Sıcaklık farkları hastalıklara davetiye çıkarıyor

Abdullah Açıkgöz, sıcaklık farklarına vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Uzman Dr. Açıkgöz, mevsim değişikliğinin yaşandığı bu dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle gelen hasta sayılarında artış olduğunu belirterek, sonbahar ve kış mevsimine geçildiği dönemlerde, gece ve gündüz arasındaki ciddi sıcaklık farklarının üst solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığını ifade etti.

Uzman Dr. Açıkgöz, "Mevsim değişikliği olduğu zamanlarda daha çok görülen üst solunum yolları hastalığı farenjit, larenjit, nezle, grip, sinüzit gibi birçok hastalığı kapsamaktadır. Bu hastalıklardan birine yakalanan bir kişinin diğer insanlara enfeksiyonu bulaştırması söz konusudur. Haliyle grip, nezle gibi viral hastalıklar en fazla toplu ortamlardan bulaşır. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı, vücutta kırıklık, kas ağrıları, eklem ağrıları, baş ağrısı, öksürük üst solunum yolları enfeksiyonu şikayetlerinin mevsim değişikliği dönemlerinde artar. Bu tür şikayetlerde vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna giderek tedavilerini yaptırmaları önemlidir. Ayrıca bu tür mevsim değişikliği dönemlerinde kişiler beslenmesine dikkat etmeli, mevsimine uygun kıyafet giymeye özen gösterilmeli ve su tüketimine dikkat edilmelidir” dedi.