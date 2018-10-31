Sigara ve sağlıksız beslenme inmeyi tetikliyor

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenmenin İnme'yi (felç) tetiklediğini açıkladı.

Tütün kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite ve sağlıksız beslenme Türkiye'de ölüm nedenleri arasında üst basamaklarda yer alan İnme (felç) oluşumunu tetikliyor. Konu ile ilgili olarak Özel Ege Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, İnme'ye dikkat çekerek sigara kullanımının bırakılmasını ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başhekim Gezer, “Kan kalpten boynumuzun iki yanında yer alan iki büyük damar aracılığı ile beyine taşınır. İnme kalp krizi gibi oluşur. Kan akımı kesildiği zaman oksijen ve besleyici maddeler beyine ulaşamaz ve bu durum beyin dokusunda hasara yol açar ve inme olarak adlandırılır. Yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol ve sigara inmenin en önemli risk faktörleridir. Bu risk faktörleri yüksek kan şekeri (diyabet), yüksek kan basıncı (hipertansiyon), yüksek kan yağları (hiperlipidemi) gibi ciddi problemlere yol açar. İnmenin belirtilerinde genellikle ani gelişen yüz, kol, bacak veya sıklıkla vücudun bir yarısında kuvvet kaybı olur. Bunların dışında aynı bölgelerde uyuşma, bayılma, bilinç bulanıklığı, konuşmada veya konuşulanları anlamada güçlük, sebebi bilinmeyen şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, dengeyi sağlayamamak, bir gözde veya her iki gözde görme kaybı, bilincin tamamen kaybı görülebilir. Belirtiler olayın beynin hangi bölgesini etkilediğine ve şiddetine bağlıdır. İnme riskinin önlenmesinde yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol gibi en önemli risk faktörlerini kontrol altında tutmak ve sigarayı bırakmak önemlidir” dedi.