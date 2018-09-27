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Sınaıa'dan Kuşadası'na gelen öğrencilerden Başkan Kayalı'ya ziyaret

Kuşadası ile Romanya’daki kardeş şehri Sinaia arasında yürütülen “Kar Tanesi Deniz Yıldızı ile Buluşuyor” isimli öğrenci değişim programı kapsamında Sinaia’dan 20 öğrenci Kuşadası’na geldi.

Kuşadası ile Romanya'daki kardeş şehri Sinaia arasında yürütülen “Kar Tanesi Deniz Yıldızı ile Buluşuyor” isimli öğrenci değişim programı kapsamında Sinaia'dan 20 öğrenci Kuşadası'na geldi.


Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen değişim programı ile Kuşadası'na gelen öğrenciler, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret etti.


Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu'nun da katıldığı ziyarette konuşan Başkan Kayalı, kardeş şehirlerle kurulan ilişkileri çok önemsediklerini belirterek; “Kardeş Şehir ilişkilerinde gençlere ve eğitime yönelik projeler üretmek çok önemli. Kar Tanesi Deniz Yıldızı ile Buluşuyor projesi ile kardeş şehirlerde yaşayan öğrenciler birbirlerinin kültürlerini tanıma ve hayat tecrübesi elde etme şansı yakalıyor. Toplumun ortak faydasını gözeten projeleri desteklemek ortak bir amaç için çalışmak demektir. Şu ana kadar verdiğimiz desteği gelecekte de benzer programlar için sürdürmek istiyoruz” dedi.

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