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Sınav soruları verilen FETÖ sanığına 2 yıl 6 ay hapis cezası

AYDIN (İHA) – Aydın’da, sınav soruları kendisine verilerek komiser yardımcılığı sınavını kazanan eski bayan polis, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, sınav soruları kendisine verilerek komiser yardımcılığı sınavını kazanan eski bayan polis, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Sorular kendisine verilerek komiser yardımcılığı sınavını kazanan ve bunu “Soruları verdiler, sınavları öyle kazandık” diyerek itiraf eden eski polis memuru Hülya K. hakkında Aydın 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Meslekten ihraç edilen, hakkında açılan dava kapsamında tutuklanıp bir süre önce tahliye edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü sanığı Hülya K., terör örgütü üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı olan Hülya K., hakkında etkin pişmanlık uygulandığı belirtildi.

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