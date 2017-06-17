Sınav stresi bu defa veliyi hastanelik etti

Vatandaşa, çocuğunu sınava getiren ve o esnada okulun bahçesinde bulunan sağlıkçı veliler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kendine gelen veli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) üniversite adaylarını olduğu kadar velileri de strese soktu. Aydın’da üniversite sınavına giren kızını sınava gireceği Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna getiren Osman Adıgüzel isimli vatandaş, kızından daha çok sınav heyecanı yaşadı. Kızı A.A.’yı sınava gireceği salona uğurlayan baba Osman Adıgüzel, sınav başlamadan okulun bahçesindeki kamelyada yere yığılıp kaldı. Bir anda yerde hareketsiz yatan veliyi gören çevredekiler şahsı kaldırmak istedilerse de başarılı olmadı. Bu sırada çocuğunu aynı okula sınava getiren Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşirelik yapan bir kadın, Osman Adıgüzel’e müdahale etti. Çevredeki diğer vatandaşların da yardımıyla uzun uğraşlar sonucu ayıltılan veli, okula çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.