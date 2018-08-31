Sinirlerine hakim olamayan kadın evi yaktı

Polisin ikna ederek alevlerin arasından çıkardığı kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Orta mahalle 220 sokak üzerinde meydana gelen olayda evli ve 3 çocuk annesi Oya A. evde annesi H.O. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Oya A. anne ve babasıyla birlikte kaldığı evi çakmakla ateşe verip kendisini odaya kilitledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri, kendini odaya kilitleyen Oya A’yı dışarı çıkmaya ikna etmeye çalıştı. 10 dakika süren çabaların ardından Oya A, kapıyı açarak dışarıya çıkartıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.