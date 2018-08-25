Şirketlere yerlilik ve millilik notu geliyor

Türkiye’nin kalkınma hamlesine, şirketlerin yerlilik ve millilik notunu hesaplayarak katkı sunan Yerli İşletmeler Derneği Başkanı Erdem Eriş, “2 bin 238 yıllık bir devlet ve bu devletin geleneği, elbet zorlukların üstesinden gelecektir” dedi.

Yerli İşletmeler Derneği (YİDER) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Eriş, ABD’nin Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı. Siyasi krizin bir sonucu olarak piyasadaki dalgalanmaları ve çözüm önerilerini ele alan Eriş, yerli ve milli kalkınmanın önemini vurguladı.

‘Bir musibet mi bin nasihat mi?’ sorusunu yönelten YİDER Başkanı Erdem Eriş, “Bu dönemde elbette firmalarımız, kurumlarımız ve insanlarımız sıkıntılar yaşıyorlar. Diğer taraftan heyecan ve umutla takip ettiğim bir şey var ki bana ‘bin nasihatten bir musibet yeğdir’ atasözünü hatırlatıyor. Konuştuğum, görüştüğüm herkes yerli ve milli üretimin öneminden bahsediyor, sürdürülebilir bir büyüme için yerli ve milli kalkınmanın şart olduğundan dem vuruyor. Diğer bir deyişle yerli ve milli farkındalığımız inanılmaz bir hızla artıyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin sadece ABD’ye tepki göstermek, dolar yakmakla aşılamayacağını ifade eden Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yarışta yerli ve milli üretim, yerli ve milli kalkınma odak noktası. Ürettiğimiz ürünleri markalaştırmamız, en üstteki çatı marka olan kendi ülkemizin markasını sağlamlaştırmamız; Türk malı olan ürün ve hizmetleri aslında aynı zamanda rakibimiz olan ülkelerdeki tüketiciler ile buluşturmamız gerekiyor. Öte yandan, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin de yatırımlarının, özellikle katma değerli yatırımlarının önünü açmalıyız. YİDER olarak, yerli ve milliği ölçen Mildeks Skorumuz vasıtası ile sayısal bir baz etrafında yerli ve milli kalkınma için güzel ve anlamlı bir yarış başlattık.’’

“Yerli ve millilik hesaplanıyor”

Mildeks, yani Yerli ve Millilik Endeksi ile şirketlerin faaliyet alanlarındaki tüm parametreler dikkate alınarak, matematiksel verilerle bir skorun ortaya çıkarıldığını ifade eden Eriş, bu konuda YİDER Akademik Kurulu bünyesinde, çeşitli üniversitelerden bir araya gelen akademisyenlerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Eriş, ‘’Ancak ölçebildiğiniz bir şeyi yönetebilirsiniz. Bu noktadan hareketle Mildeks puanlarının önemli bir karar verme ve satın alma kriteri olması gerektiğine inanıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve kurumları olarak; önce kendimiz, Türk Malı olan ürün ve hizmetlere hak ettiği değeri vermeliyiz” dedi.

Ortak akılla krizin aşılabileceğini ifade eden iş adamı Erdem Eriş, “2 bin 238 yıllık bir devlet ve bu devletin geleneği, elbet bu zorlukların da üstesinden gelecektir. Fakat umudum odur ki bu kez yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkiler saman alevi gibi olmaz. Hepimiz bu gelişmeleri bir milat olarak kabul edip yerli ve milli kalkınmaya destek olabilecek tüm adımlarımızı hem bireyler olarak hem kurumlar olarak en güçlü şekilde ve samimiyetle atmaya başlarız” dedi.