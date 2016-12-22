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22 Aralık 2016 08:55

Sistem Tıkandı, KOSGEB’te Son Gün Yoğunluğu Yaşandı

Sistem Tıkandı, KOSGEB’te Son Gün Yoğunluğu Yaşandı

22 Aralık 2016 08:55

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’in 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programına yönelik başvurular sistem tıkanıklığı nedeniyle yarım kaldı. Bir çok kişi sisteme giriş yapamadığı için müracaatını gerçekleştiremezken vatandaşlar başvuru için sürenin uzatılmasını istedi.
Hükümetin ekonomik teşvik paketi kapsamında KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lere vereceği 50 bin lira faizsiz kredi başvuruları ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yoğun ilgi gördü. Aydın’da yaklaşık 8 bin kişinin müracaatta bulunduğu öğrenilirken pek çok vatandaşın da internette yaşanan yoğunluğa bağlı tıkanmalardan dolayı kayıt işlemini gerçekleştiremediği için müracaat edemediği öğrenildi.
Aydın KOSGEB binasında 3 gündür devam eden yoğunluk başvuruların son gününde de akşam mesai bitimine kadar sürdü. İlk 12 ayı ödemesi toplam 36 ay geri ödemeli faizsiz 50 bin liralık kredi için hizmet bürosunun bulunduğu Aydın Ticaret Borsası’na akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman tartışmaların da yaşandığı müracaatlar sırasında KOSGEB görevlileri büyük bir titizlikle vatandaşların müracaatlarını almaya çalıştı. Vatandaşlar kurumun internet girişinde yaşanan tıkanma nedeniyle mağdur olduklarını belirterek sürenin uzatılmasını istediler.



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