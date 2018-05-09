Siyaseti bırakınca sanata bağlandı

Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç da katıldı. Siyaseti bıraktıktan sonra bağlama kursuna gidip saz çalmayı öğrenen Kılınç, meydanda konser verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrenme şenlikleri Nazilli’de yapıldı. Şenlik kapsamında Halk Eğitimi Merkezi, Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrenci ve kursiyerler hünerlerini sergiledi. Şenliğin en ilgi çeken ismi ise 24. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç oldu. Siyaseti bıraktıktan bağlama kursuna gidip saz çalmayı öğrenen Gültekin Kılınç meydanda konser verdi.

Nazilli Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen şenliğin açılışında konuşan Nazilli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdür Vekili Erkan Turan, Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Öğrenme Şenliği’ için destek olan herkese teşekkür etti.

Eski vekilden bağlama şov

Şenliğin en dikkat çeken isimlerinden olan 24. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, elinde bağlaması ile kursiyerler arasında yer alınca protokol üyeleri tarafından büyük alkış aldı. Kursiyerlerle birlikte saz çalarak türkü söyleyen eski vekil Kılınç, öğrenmenin yaşı ve mesleğinin olmadığını gösterdi. 8 aydır Halk Eğitim Merkezinde bağlama dersi aldığını ifade eden Kılınç, "50 yıldır çalamadığım bağlamayı kısa zamanda öğrendim. Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği kurslar vatandaşlar için çok yararlı" dedi.

"Örnek olacaktır"

Ali Gültekin Kılınç gibi değerlerin bu tür kurslara gitmesinin diğer vatandaşlara da örnek teşkil ettiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, "Gültekin Kılınç vekilimiz kurslara katılarak sanat ve sanatçıya verilen değerin en güzel örneğini göstermiştir. İnşallah katılımcı sayılarımız sayın vekilimizin sayesinde daha çok artacaktır ve herkese örnek olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri yapıldı. Gösterilerin ardından Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve beraberindeki heyet stantları gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı. Şenlikte yer alan stantların hafta sonuna kadar gezilebileceği öğrenildi.

Şenliğe Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 24. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, protokol üyeleri, kursiyerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.