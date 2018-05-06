Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 14:18

Slovakya fahri konsolosları Kuşadası’nda bir araya geldi

Slovakya’nın Türkiye’deki fahri konsolosları Kuşadası’nda bir araya geldi.

Slovakya fahri konsolosları Kuşadası’nda bir araya geldi

06 Mayıs 2018 14:18

Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye-Slovakya ticari ilişkileri de görüşüldü.


Slovakya Büyükelçiliği tarafından Palm Wings Ephesus Hotel’de düzenlenen Slovakya fahri konsolosları toplantısına Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Slovakya İstanbul Başkonsolosu Jozef Sestak, Bursa Fahri Konsolosu Hüseyin Özdilek, İzmir Fahri Konsolosu Selçuk Boroval, Antalya Fahri Konsolosu Şükrü Vural, Kuşadası Fahri Konsolosu Tevfik Bağcı, Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Selçuk ve Selçuk Emniyet Müdürü Uğur Er ile Selçuklu ve Kuşadalı iş adamları katıldı.


Toplantıda konuşan Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova, Türkiye’de görev yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kuşadası ve çevresinin Türkiye’nin doğal ve kültürel açıdan en güzel bölgelerinden olduğunu ifade etti. Slovakya-Türkiye ilişkilerinin her geçen gün iyiye gittiğini belirten Turenicova, Slovakların Türkleri kadim dostları olarak gördüklerinin altını çizdi. Büyükelçi Turenicova’nın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da, Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova’ya nazik davetlerinden dolayı teşekkür ederek, toplantının Türk-Slovak ilişkilerine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Slovakyalı turistleri Kuşadası’nda daha çok görmek istediklerini ifade eden Kayalı, Slovakların da Türkler gibi misafirperver olduklarının altını çizdi. Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise toplantıya dahil olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye ve Slovakya arasında sağlam ticari ve dostluk ilişkisi olduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç