Slovakya fahri konsolosları Kuşadası’nda bir araya geldi

Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye-Slovakya ticari ilişkileri de görüşüldü.

Slovakya Büyükelçiliği tarafından Palm Wings Ephesus Hotel’de düzenlenen Slovakya fahri konsolosları toplantısına Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Slovakya İstanbul Başkonsolosu Jozef Sestak, Bursa Fahri Konsolosu Hüseyin Özdilek, İzmir Fahri Konsolosu Selçuk Boroval, Antalya Fahri Konsolosu Şükrü Vural, Kuşadası Fahri Konsolosu Tevfik Bağcı, Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Selçuk ve Selçuk Emniyet Müdürü Uğur Er ile Selçuklu ve Kuşadalı iş adamları katıldı.

Toplantıda konuşan Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova, Türkiye’de görev yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kuşadası ve çevresinin Türkiye’nin doğal ve kültürel açıdan en güzel bölgelerinden olduğunu ifade etti. Slovakya-Türkiye ilişkilerinin her geçen gün iyiye gittiğini belirten Turenicova, Slovakların Türkleri kadim dostları olarak gördüklerinin altını çizdi. Büyükelçi Turenicova’nın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da, Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova’ya nazik davetlerinden dolayı teşekkür ederek, toplantının Türk-Slovak ilişkilerine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Slovakyalı turistleri Kuşadası’nda daha çok görmek istediklerini ifade eden Kayalı, Slovakların da Türkler gibi misafirperver olduklarının altını çizdi. Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise toplantıya dahil olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye ve Slovakya arasında sağlam ticari ve dostluk ilişkisi olduğunu ifade etti.