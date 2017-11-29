Şofbenden zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Özege, akşam saatlerinde evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan ve Mal Müdürlüğü’nden kısa süre önce emekli olan 54 yaşındaki Ergün Özege, öğlen saatlerinde duş almak için banyoya girdi. Eve gelen eşinin zili çalmasına rağmen kapıyı açmaması üzerine durumdan şüphelenen yakınları çilingirle eve girdi. Ergün Özege’yi evin banyosunda baygın vaziyette bulan yakınları hemen 112 Acil Servis’i arayıp baygın vaziyetteki Ergün Özege’yi hastaneye kaldırdı. Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 54 yaşındaki Ergün Özege’nin şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ergün Özege’nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bu arada olay sırasında evde bulunan Ergün Özege’nin oğlu 22 yaşındaki Necati Özege’nin de banyodan sızan gazdan etkilenerek zehirlendiği öğrenildi.