Vatandaşlara “paylaşmak” vurgusuyla seslenen Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, “Soframıza koymayacağımız eti dağıtmayalım. Kestiğimiz kurbanlardan en az kendimiz faydalanalım” ifadelerini kullandı.

Kurban’ın asıl amacının Allah’a yaklaşmak ve yoksullara yardım olduğunu belirten Aydınlı Mehmet Hoca Kurban Bayramı mesajında “Kurban, hem fert hem de toplum için çok önemli bir ibadettir. Kurban keserek Allah’ın emrine boyun eğdiğimizi ve kulluk bilincimizi koruduğumuzu ispat ediyoruz. İnananlar, her kurban bayramında Hz.İbrahim ve oğlu İsmail’in Allah’a karşı verdikleri mutlak itaat sınavındaki başarısının hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzer bir sınava hazır olduklarını simgesel olarak belirtmiştir. Her şeyden önce böylesi önemli bir günde gayemiz Allah’a yaklaşmak ve paylaşmak olmalıdır. Kurban Bayramı’nda özellikle et satın alma imkanı bulunmayan kardeşlerimizle bir araya gelerek kestiğimiz kurbanları paylaşmalıyız. Kurban Bayramı’nda en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de, dağıtacağımız etlerin şekline dikkat etmemizdir. Daha fazla yoksula ulaşmak için dahi olsa dağıtacağımız etlerin başka sofralara gideceği hususunu unutmamamız gerekiyor. Kurban Bayramı’nı idrak ederken kestiğimiz kurbanlardan en az faydalananın kendimizin olacağını unutmamamız gerekiyor. Kurban Bayramı, evlerden mangal dumanlarının yükseldiği bir bayram değil, tam aksine yoksulların en fazla faydalanacağı, ihtiyaç sahiplerine en sağlıklı şekliyle ulaşacağı bir bayramdır” diyerek et dağıtımında hassas olunmasını ve kimsenin sofrasına koymayacağı eti dağıtmamasını tavsiye etti.

Aydınlı Mehmet Hoca, kurban bayramının İslam alemine n ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini dileyerek bu bayramın birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmesini diledi.