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06 Ağustos 2018 17:34

Soğucak Tarım ve Kültür Sanat Şenliği sona erdi

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen iki günlük Soğucak Tarım ve Kültür Sanat Şenliği sona erdi.

Soğucak Tarım ve Kültür Sanat Şenliği sona erdi

06 Ağustos 2018 17:34


Şenlik boyunca Soğucak Meydanı’na kurulan iyi tarım uygulamalarıyla üretilen sebze, meyve ve çeşitli yöresel ürünlerin bulunduğu standlar yoğun ilgi görürken Kuşadası Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Hakan Alkar konserleri şenliğe renk kattı.


Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Soğucak Tarım ve Kültür Sanat Şenliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca şenlik alanında açık bulunan iyi tarım uygulamalarıyla üretilen sebze, meyve ve çeşitli yöresel ürünlerin yer aldığı stantları çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Soğucak Tarım ve Kültür Sanat Şenliği kapsamında Soğucak Meydanı’nda düzenlenen Kuşadası Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Hakan Alkar konserleri şenliğe katılan vatandaşların yoğun beğenisini aldı.


Şenliğin kapanışında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, tarım ile turizmin ayrılmaz olduğuna dikkat çekerek Kuşadası Belediyesi’nin tarımsal kalkınmayla ilgili çeşitli projeleri olduğunu ifade etti. Soğucak Tarım ve Kültür Sanat Şenliği’ne ilginin her geçen yıl arttığını belirten Şerifoğlu, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.




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