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03 Aralık 2017 10:57

Sokaklarda satılan saatlerde kanser tehlikesi

Aydın’da saatçilik yapan Serdar Kavruk, sokaklarda satılan kalitesiz ve ucuz saatlerin tehlike saçtığını belirterek vatandaşları uyararak, "Bu tür saatler cilt kanserine dahi yol açabilir" dedi.

Sokaklarda satılan saatlerde kanser tehlikesi

03 Aralık 2017 10:57


Sokaklarda işportacılar tarafından satılan ucuz ve kalitesiz saatler vatandaşların sağlığı açısından önemli risk oluşturuyor. Mağazaya göre fiyatı daha uygun olduğu için birçok vatandaş tarafından tercih edilen ucuz saatler, bir çok hastalığa neden olabileceği gibi kansere de davetiye çıkartıyor. Aydın’da yarım asırdır saatçilik yapan babalarından devraldıkları dükkanı işleten Serdar ve Enver kardeşler vatandaşları bu tür saatlere karşı uyardı.


Ucuz saatlerdeki kanser tehlikesine dikkat çeken Serdar Kavruk, "Çin’de üretilerek ülkemize sokulan ucuz ve kalitesiz ürünlerin hemen hemen hepsinde insan sağlığına zararlı maddeler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de hemen hemen her yerde satılan ve insan sağlığını tehdit eden saatlerdir. Bir çoğunun nikel çözülme oranları standartlara göre çok yüksek ölçümleniyor. Ucuz saatlerde kullanılan metaller, terleme ve tuzlanmanın etkisi ile vücudumuza nüfus ediyor. Vücuda giren bu zararlı kimyasallar da vücudumuzda yayılarak kansere neden oluyor" dedi.


Vatandaşların saat alışverişlerinde de en az gıda alışverişleri kadar titiz davranmalarını isteyen Kavruk, "Vatandaşlarımız saat alışverişlerini bildikleri ve güvendikleri yerlerden yapsınlar. Saat alırken evlerine bir gıda maddesi alır gibi dikkat etsinler. Sağlıklarını düşünüyorlarsa her köşe başında bulunan sokak satıcılarından asla saat alıp kollarına takmasınlar" diye konuştu.




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