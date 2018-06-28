Söke Atatürk Caddesinde sıcak asfalt çalışması devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli,” Atatatürk Caddesinin sıcak asfalt zamanı geldi. Sökemize hayırlı olsun” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 2014 seçimlerinde Asfaltlanmayan yol kalmayacak diye Aydın Haklına söz vermişti. Seçimi kazandığı günden bu yana çalışmalarını arttırarak sürdüren Başkan Çerçioğlu ve ekipleri Söke’nin Atatürk Caddesinde sıcak asfalt aşamasına geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Aydın Büyükşehir Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli ; “Atatürk caddemizin Alt Yapı işlerini daha önce sonlandırmıştık. Şimdi sıra sıcak asfalt çalışmasına geldi. Caddemizi güzel bir görselliğe büründürmek istiyoruz. Kaldırım yenileme ve hiç olmayan bölgelere kaldırım yapmak için çalışmalarımız var. Söke’mize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.