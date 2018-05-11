Söke Basket U14 Takımı Şampiyon Oldu

Mart ayında başlayan Aydın U14 ligi B grubu maçlarında Ada Gençlik, Ada Spor, Nazilli Belediyespor, Ege Basketbol, Başak Koleji takımlarıyla yaptığı maçları kayıpsız geçen Söke Basket Spor Kulübü; yarı finalde A Grubunun yarı finalisti Akademi Kültür ve Sanat Spor ile karşılaştı. Bu maçı da 78-38 gibi farklı bir skorla kayıpsız geçen Söke Basket Spor Kulübü U-14 takımı, finalde Başak Koleji ile karşılaştı.Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen ve çekişmeli geçen maçta Söke Basket U-14 takımı rakibi Başak Koleji’ni 56-53 yenerek şampiyon oldu.

Söke Basket Spor Kulübü Antrenörü Barış Koyuncuoğlu; “Takımımız şampiyonluğu fazlasıyla hak etti. Grup maçlarını namağlup tamamlayan takımımız final maçlarının da hakkını vererek, şampiyon oldu. Başta U14 takımımızın oyuncularına olmak üzere bize güvenen herkese teşekkür ediyorum. Sökemizin basketbol geleceğinin de çok parlak olduğunu genç kardeşlerimizin mücadelesi ve kazandıkları şampiyonluk gösteriyor. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.