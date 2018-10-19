Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran “Devam” Dedi

Başkan Toyran, beraberinde belediye başkan yardımcıları Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş, belediye meclis üyeleri ile CHP Söke İlçe Teşkilatına geldi. Başkan Toyran ve beraberindeki heyet; CHP İlçe Başkanı Suat Durukan, Kadın Kolları Başkanı Nebihat Erten, Gençlik Kolları Başkanı Tolga Tosun başta olmak üzere ilçe yöneticileri tarafından karşılandı.

Başvuru dilekçesini takdimi sırasında açıklama yapan Söke Belediye Başkanı ve önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olan Süleyman Toyran; “Bilindiği üzere 14 yıl Ticaret odası Başkanlığı, 2014 yılından bu yana da belediye başkanı olarak yaklaşık 18-19 yıldır Söke'ye hizmet vermekteyim. Söke'nin sorunları ve çözümüne yönelik iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar ortada. 2019 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurumu yapıyorum. Partimizden ve diğer partilerden aday adayları olacaktır. Herkesin amacı tek, herkes Söke'ye hizmet etmek için yarışta olacaktır. Ben hem oda başkanlığı, hem de belediye başkanlığı yapma şansına sahip ender kişilerden biriyim. Bu benim için ayrı bir gurur ve onur meselesi. Ben bir beş yıl daha vatandaşlarımızın önüne çıkarak onlardan olur almak istiyorum. Geride kalan hizmet süresi özellikle yapılanma anlamında bizim için önemsediğimiz yıllar. Söke'de yapılacak çok iş var. Geçtiğimiz yerel seçimlerde belediye başkalığını üçüncü kez partimize kazandırmıştık. Şunu yine çok açıkça söyleyebilirim ki; bu seçimlerde yine yarışın favorisi Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Seçimin galibi partimiz ve aday olmamız durumunda kendimi görüyorum. Aday adaylarına ve ortaya çıkacak adaylara başarılar diliyorum. Seçim sürecinin kavgasız, gürültüsüz geçmesini ve sürecin herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Partilileri için güzel ve hareketli günler yaşadıkları belirten CHP Söke İlçe Başkanı Suat Durukan; “Adaylık başvuru süresi bir hafta daha uzatıldı. Sayın başkanımız Süleyman Toyran'ın başvurusunu mutluluk ve sevinçle alıyoruz. Tüm adaylarımızı da aynı şekilde karşılayacağız. Başkanımıza yeniden bu göreve talip olduğu için teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.