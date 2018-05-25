Söke Belediyesi çalışanlarına indirimli eğitim

Yapılan protokolle İstek Özel Eğitim Okullarından Söke Belediyesi çalışanları yüzde 25 eğitim ücreti indiriminden faydalanabilecek.
İki kurum arasındaki protokol Söke Belediye Başkanlığı makamında imzalandı. Protokolü belediye adına Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Okul Müdürü Ülkü Dernek arasında imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte Kuşadası İstek Özel Eğitim Hizmetleri Okulları, Söke Belediyesi çalışanlarına Kuşadası kampüsü için yaptıracakları kayıtlarda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde uygulanacak fiyatlar üzerinden yüzde 25 eğitim ücreti indirimi yapacak.
Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran ve Kuşadası İstek Okulları Müdürü Ülkü Dernek, protokolün iki taraf adına da hayırlı olmasını diledi.