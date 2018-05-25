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25 Mayıs 2018 08:47

Söke Belediyesi çalışanlarına indirimli eğitim

Söke Belediyesi çalışanlarına ayrıcalık ve kolaylık sağlayacak protokol Kuşadası İstek Özel Eğitim Hizmetleri Okulları ile imzalandı.

Söke Belediyesi çalışanlarına indirimli eğitim

25 Mayıs 2018 08:47

Yapılan protokolle İstek Özel Eğitim Okullarından Söke Belediyesi çalışanları yüzde 25 eğitim ücreti indiriminden faydalanabilecek.


İki kurum arasındaki protokol Söke Belediye Başkanlığı makamında imzalandı. Protokolü belediye adına Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Okul Müdürü Ülkü Dernek arasında imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte Kuşadası İstek Özel Eğitim Hizmetleri Okulları, Söke Belediyesi çalışanlarına Kuşadası kampüsü için yaptıracakları kayıtlarda 2018-2019 eğitim öğretim döneminde uygulanacak fiyatlar üzerinden yüzde 25 eğitim ücreti indirimi yapacak.


Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran ve Kuşadası İstek Okulları Müdürü Ülkü Dernek, protokolün iki taraf adına da hayırlı olmasını diledi.




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