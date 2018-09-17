Söke Belediyesi hizmetlerini açılışlarla taçlandıracak

Söke'ye hizmet edecek yeni park ve pazaryerleri kazandıran Söke Belediyesi bu hizmetlerini gerçekleştireceği açılışlarla taçlandıracak. Açılış törenleri Söke'ye konserli akşamlar yaşatacak.

Söke Belediyesi tarafından Yenicami Mahallesi Behiye Hanım Okulu karşısında yapılan semt parkı, kafe ve spor alanlarından oluşan sosyal donatı alanı olan 6 Eylül Parkı 21 Eylül Cuma günü açılacak. Kurtuluş haftası tenis turnuvasının ödül töreninin de yapılacağı açılış töreninde Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Çakar sahne alacak. 6 Eylül Parkı'nın açılış saati 20.00 olarak belirlendi.

Bir sonraki açılış, Latmos Çarşı'nın açılış töreni olacak. Söke Belediyesi tarafından santral garaj arkasında faaliyete geçirilen alış veriş merkezi Latmos Çarşı'nın açılışında Sökeli sanatçı Yazgı sahne alacak. Latmos Çarşı'nın açılışı saat 20.00'de gerçekleşecek.

Söke Belediyesi tarafından Güllübahçe Mahallesi'nin Turunçlar mevkiine el emeği ve üretici pazarı kazandırılıyor. Vatandaşlarının büyük memnuniyeti kazandıran Güllübahçe mesire alanı yanındaki alana kurulacak olan Turunçlar El Emeği ve Üretici Pazarı'nın açılışı gün boyu sürecek etkinlik programı ile gerçekleşecek. Sabah saatlerinden itibaren açık olan pazaryerinde 7 Ekim Pazar günü saat 14.00'de sahne programı başlayacak. TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Sebahattin Gülümser'in sahne alacağı konser ise saat 16.00'da başlayacak.

Atatürk Mahallesi kapalı Pazaryeri Söke Belediyesi tarafından yıllar sonra yenilendi. Modern bir hale getirilen kapalı pazaryerinin açılış töreni 9 Ekim Salı günü yapılacak. Sökeli THM sanatçısı Yasemin Çandır'ın sahne alacağı konserle renklenecek açılış töreni saat 20.00'de başlayacak.

Yenikent Mahallesi'nde yıllardır atıl durumdaki alanın değerlendirildiği Zeytin Dalı Parkı'nın açılış töreni ise 12 Ekim Cuma günü yapılacak. Yüyürüş ve bisiklet yolu, su yolları ve havuzlar, kamelyaları, kafeteryası, çocuk oyun alanı, açık hava spor alanı ve dere kenarı düzenlemesi ile göz dolduran Zeytin Dalı Parkı'nın açılışında ünlü sanatçı Tolga Çandar sahne alacak. Açılış töreni saat 18.30'da gerçekleşecek.