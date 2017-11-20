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20 Kasım 2017 15:54

Söke Belediyesi ‘Nutuk’ dağıttı

Söke Belediyesi, çocukları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’la buluşturdu.

Söke Belediyesi ‘Nutuk’ dağıttı

20 Kasım 2017 15:54


20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Söke Belediyesi ve Söke kent Konseyi işbirliği ile yapılan çalışmada çocuklara ve velilerine ‘Nutuk’ dağıtımı gerçekleştirildi.


Söke Novada Outlet’te gerçekleşen ‘Nutuk’ dağıtımına Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da katıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün eserini alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken; dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’un geleceğimize ışık tutup ve özellikle gençlere rehberlik edecek bir yapıt olduğunu söyleyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Bu ülkede herkesin okuması, kendine rehber edinmesi gereken Nutuk’u başta çocuklarımız olmak üsere vatandaşlarımızla buluşturmak istedik. Gösterilen ilgiden oldukça memnunuz” diye konuştu.




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