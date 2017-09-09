Söke Belediyesi sosyal konut projesi için kolları sıvadı

Söke Belediyesi’ne ait bugün üzerinde hayvan pazarı ve seranın bulunduğu arazide yapılması planlanan sosyal konut projesi ile özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi hedefleniyor. Proje ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında toplam 262 konutun yer alacağı projenin 124’ü sosyal konutlardan, kalan 138 adeti ise yüz metrekare üzeri toplu konutlardan oluşacak.

Cumhuriyet Mahallesi 719 ada 677 ve 679 no.lu parsellerde kat karşılığı yöntemiyle değerlendirilmesi ve konuyla ilgili çalışmaların yapılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi konusu Söke Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısında gündeme geldi.

Proje ile ilgili bilgi veren Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Sosyal konut yaratmak amacındayız. Ancak beleyenin kendi gücü yok. Bu alanda hem sosyal konut üretmek, hem de belediyeye gelir elde etmeyi amaçlıyoruz. Hayvan pazarı ve serayı belediye hizmet alanı olarak belirlenen parke üretim tesisi yanına taşıma planımız var. Hayvan pazarımız ve seramız da yeni yerinde, yenilenmiş ve modern bir hale getirilmiş olacak. Sosyal konut projesi ile ilgili tüm detaylı çalışma yapılarak, encümen tarafından belirlenecek kriterler dahilinde ihaleye çıkacak. Proje üzerinde yaklaşık iki yıldır titiz bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal konut üretmenin belediyelerin görevi olduğunu düşünüyorum. Bu yönde talepler sıkça önümüze geliyor. Belediyemize ait bu arazinin en uygun şekilde değerlendirilmesini, ilçemizde sosyal konut ihtiyacının karşılanması açısında bu projenin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.