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25 Aralık 2017 15:57

Söke Belediyesi’nde yangın paniği yaşandı

Söke’de öğle saatlerinde ardı ardına yaşanan elektrik kesintilerinin ardından, Söke Belediyesi’nin bodrum katında bulunan elektrik trafosunda kısa devre sonucu arıza meydana geldi.

Söke Belediyesi’nde yangın paniği yaşandı

25 Aralık 2017 15:57

Ağır yanık kablo kokusu bir yana belediyenin bodrum katından yükselen aşırı duman nedeniyle bina boşaltıldı.


Söke Belediyesi personeli bir süre binaya giremezken, çıkan küçük çaplı yangına elektrik dağıtım, belediyenin teknik personeli ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumanın tahliye edilmesinin ardından ekipler trafoya müdahale edebildi. Yoğun duman nedeniyle gaz maskelerine ramen itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Trafonun bulunduğu bodrum katının aynı zamanda otopark olarak kullanılıyor olması nedeniyle, alanda bulunan araçlar da güçlükle tahliye edilebildi.


Belediye binası önünde belediye personeli başta olmak üzere Sökeliler meraklı ve heyecanlı bakışlarla olayı izledi. Kış aylarında aşırı yüklenme nedeniyle elektrik trafosunda meydana gelen küçük çapta patlamanın gündüz saatlerinde olması, alevlenip çevreye sıçramaması teselli kaynağı oldu.




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