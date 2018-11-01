Söke Belediyesinden 2. taksit uyarısı

Söke Belediyesi'nden 2018 yılı 2. taksit Emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergi ödemeleri ile ilgili duyuru yapıldı. Yapılan ilanda; “1319 Sayılı Kanunun 30. maddesine göre tahsil edilen Emlak Vergisi ve 2464 Sayılı Kanunun 12. maddesi ve Mükerrer 44. maddesine göre alınan konutlar haricindeki iş yeri diğer şekillerde kullanılan binalara ait 2018 yılı Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, ilan Reklam Vergisi 2. Taksitlerinin ödeme süresi 30 Kasım 2018'dir” denildi.

Ayrıca 7143 sayılı Borçların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili yasadan faydalananlar için 2. Taksit son ödeme gününün de 30 Kasım 2018 olduğu hatırlatıldı.

Vatandaşların ödemelerini kredi kartı ile yapılabileceği ayrıca Kasım ayı boyunca Word özellikli kredi kartlarına 2 taksit imkanından yararlanabilecekleri ifade edildi.

Söke Belediyesi'nden yapılan açıklamada; ödemelerin Söke Belediyesi veznelerinden yapılabileceği gibi www.soke.bel.tr internet adresi e-belediye linki üzerinden, Söke PTT 227 678 no.lu posta çeki hesabına veya Vakıfbank TR 71 0001 5001 5800 7292 2966 74 İban numaralı hesabına yapılabileceği ilanen duyuruldu.