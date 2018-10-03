Söke Belediyesinden 4 bin kişilik aşure hayrı

Söke Belediye Meydanında gerçekleşen aşure etkinliğin Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Aşure dağıtımına Belediye Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu, Ahmet Karakaş, Velittin Tekeli ve Sibel Kurt, Söke Belediye Meclis Üyeleri Yasemin Gürsoy, Yusuf Yaya ve Haldun Işıklı, Söke CHP yöneticileri de katıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarla aşure etkinliğinde buluştuklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Vatandaşlarımızla bu tür etkinliklerde bir arada olmaktan mutluyuz. Hem Muharrem ayının gereğini yapmak hem de vatandaşlarımızla bir araya gelebilmek anlamında aşure dağıtımımız gelenekselleşti. Emeği geçenlere ve katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.