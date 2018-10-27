Söke Belediyesinden 7 bin bayrak

Cumhuriyet'in 95. yıldönümü nedeniyle Söke Belediyesi ilçede bayrak kampanyası başlattı.

Bayrak asılmayan ev ve işyeri kalmasın diyerek, Söke'de bayrak dağıtımı yapıldı. Belediye ekiplerince Söke'de 7 Bin adet ay yıldızlı Türk Bayrağı ev ve işyerlerine dağıtıldı.

Bayrak dağıtımıyla birlikte ilçede ev ve iş yerleri bayraklarla donanmaya başlarken; Söke Belediyesi kentin çeşitli noktalarına da dev bayraklar astı. Kendilerine Türk Bayrağı verilmesi karşısında mutlu olan Sökeliler dağıtımı yapan belediye ekipleri aracılığı ile Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'a teşekkürlerini iletti.