Söke Belediyesinden asri mezarlıkta çevre düzenleme projesi

Söke Belediyesi tarafından Asri Mezarlık Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak mevcut eski ve yıpranmış çevre duvarlarının yıkımına başlandı. Yeni çevre duvarının inşa edileceği asri mezarlığın, giriş kapısı da kent estetiğine uygun hale getirilecek.

Bilindiği gibi merkez ve çevre mahallelerde bulunan mezarlıkların bakımlarına önem veren Söke Belediyesi, merkez asri mezarlıkları içerisinde de daha önce çeşitli düzenlemeler yapmıştı. Granta Mezarlığı içinde stabilize yol bırakmayan Söke Belediyesi, mezarlık içi tüm yolları parke taşına kavuşturmuş, üst kısımda yapılan yeni düzenleme ile yeni mezarlık alanı açmıştı. Diğer taraftan bugün çevre düzenleme projesi başlatılan Asri (Çimento) Mezarlık içerisinde de dere üzerine vatandaşların rahat geçişi için yaya köprüleri monte edilmiş, mezarlığın yan ve arka yolları tamamen asfaltlanmıştı.

Asri Mezarlığın yıllardır tadilatlarla geçiştirilen yıpranmış çevre duvarlarının yenilenecek olması memnuniyet oluşturdu. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, kabristanların da kentlerin önemli bir parçası olduğunu belirterek; “Söke merkez ve çevre mahallelerimizdeki mezarlık alanlarında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda merkez asri mezarlığın yıllardır el değmeyen çevre duvarlarını yenileme gereği duyduk. Söke girişinde bulunan asri mezarlığın dış cephesinin ve giriş kapısının kent estetiğine uygun hale gelmesi için çalışma başlattık” dedi.