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24 Mayıs 2018 14:17

Söke Belediyesinden bin öğrenciyle iftar

Söke’de iftar sofrası ve etkinliklerle Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşatan Söke Belediyesi üniversite öğrencilerini de unutmadı.

Söke Belediyesinden bin öğrenciyle iftar

24 Mayıs 2018 14:17


Ülkenin farklı bölgelerinden Söke’ye gelerek eğitimlerini sürdüren üniversite öğrencileri ile iftar sofrası paylaşıldı. ADÜ Söke İşletme Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç iftarda konuklarını ağırladı.


İftar yemeğine 1.000’in üzerinde öğrencinin yanında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Sivrioğlu ve Ahmet Karakaş, Belediye Meclis Üyeleri Fahri Semerci, Hüsamettin Yaman, Yusuf Yaya Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu başta olmak üzere davetliler de katıldı.


Hayırseverlerin katkılarının da olduğu iftar yemeğine öğrencilerin katılımı yoğun olurken, yüzlerce öğrenci Başkan Toyran ile iftarını yaptı. Öğrenciler Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’a gerçekleşen iftar yemeği için teşekkür etti. Sabit noktada verilen iftar yemeklerinin dışında öğrencilerle birlikte iftar yemeği düzenlediklerini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Geçen yıl ilkini yaptığımız üniversite iftar yemeğinin bu yıl ikincisi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutlu oluyoruz” dedi.


Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç; iftar yemeğinin gerçekleşmesinde emeği olan Söke Belediyesi’ne teşekkür etti.




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