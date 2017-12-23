Söke Belediyesi’nden Büyük Katılımlı “Söke Çalıştayı”

Tarım ve Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret, Kentsel Planlama, Çevre-Enerji ve Madencilik, Eğitim ve Sosyal Yaşam, Turizm-Doğa ve Kültür ana başlıklı konularında yapılan çalıştay; Grand Belish Hotel’de gerçekleşirken iki gün sürecek.

Çalıştayın açılışında ve ilk oturumda Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da katılımcılar arasında yer aldı. Düzenlenen çalıştayda Belediye Meclis Üyeleri ile Söke’nin Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Esnaf Odaları, SÖGİAD, Kent Konseyi gibi sivil topum örgütlerinin temsilcilerinin yanında, ADÜ İşletme Fakültesi temsilcileri, çok sayıda mahalle muhtarları bir araya gelerek Söke’yi masaya yatırıyor. Söke’nin gelecek planlaması için önemli bulunan çalıştaya yoğun ilgi gösterildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran yaptı. Başkan Toyran konuşmasında toplantılar zincirinin amacının Söke’nin şu anki mevcudunu, Söke’nin geleceği adına beyin jimlastiği yapmak, neler yapılabileceği ile ilgili yön haritası çizmek olduğunu söyledi.

Söke ile ilgili genel verilerin yer aldığı sunum yapan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Gerçekleştiridiğimiz çalıştayın sorunlarımız ve çözüm yollarının tartışılarak, Söke’nin gelecek planlamasında yol gösterici olmasını arzu ediyoruz. Söke tarım başta olmak üzere doğa ve turizm bakımından büyük zenginlik ve potansileye sahip bir kent. Bu potansiyele son yıllarda OSB ile sanayileşme, Fakültelerimiz ile eğitim de eklendi. Tüm bu özelliklerimizi harekete geçirmek için el birliği ile çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Söke içinden geçilen bir kent değil, özellikle gelinen bir kent olmalı” dedi. Söke Belediyesi olarak bu yönde yapılan çalışmalar ve projelerle adımlar attıklarını belirten Başkan Toyran, Söke’nin geleceğini çok daha güzel günler beklediğini belitti. Başkan Toyran çalıştaya destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılış töreninde Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu da bir konuşma yaptı. Söke’nin sanayi, tarım, öğrenci kenti mi olduğu ile ilgili sürekli sorgulandığını belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Söke’de yaşayanlar olarak Söke’nin öncelikle ‘kent’ olmasını istiyoruz” dedi. Söke’nin tarihten bugüne kent olduğunu ve bugün hala Söke kent olsun diye uğraşıldığını belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Söke tarım mı, sanayi mi, bilgi-teknoloji kenti mi olsun önce buna karar vermeliyiz. Dünyayı gözetleyen bir toplum olmamızı sağlayacak ürün çeşitliliğinin arttırılması, tıbbi aromatik bitki üretimleri adına adım atmalıyız. Sanayileşmeye önem vermeliyiz. Doğaya sahip çıkmalıyız. Son zamanlarda çevre duyarlılığı ile ilgili çalışmaları memnuniyetle izliyorum. Biz sanayileşeceğiz aynı zamanda çeve kirliliğine karşı tedbir alacağız, uygulayacak ve denetleyeceğiz. Tonlarca tarım ürünü satıp bir cep telefonu alıyorsak geri kalmışız demektir. 350 Bin dekar alanda pamuk üretiyoruz, pamuğu sanayiye ipliğe dönüştürmemiz lazım. En önemli husus tarımdaki toprak ve suyun zehirlenmesi, yoğun ilaç kullanarak üretilen pamuğun sağlığımızla oynaması aciliyetle üzerinde durmamız gereken bir konu” dedi.

OSB’nin tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte Söke’ye ciddi bir nüfüs geleceğinin altını çizen Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “2 Bin-2 Bin 500 gibi bir rakam ihtisdam edilecek. Eğer bugün bu nufus için konut, eğitim, sağlık tesis edemezsek yeni gettoların oluşmasını önleyemeyiz. Bugünden planlama yapılıp, tedbirler alınmalı” diye konuştu. Söke’nin sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri üretilmesini önemsediğini, bu türlü toplantı ve sempozyumların sayısının artası gerektiğini düşündüğünü ifade eden Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Sorunları çözemiyorsak, bakış açımızı değiştireceğiz. Bugün Söke’nin sorununu çözmek adına mevcut bakış açısıyla çözemiyorsak, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum, umarım somut çözüm adımları ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çalıştayın konu başlıkları kapsamında oturumlara geçildi. Oturumlarda moderatörlüğü Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval genç yaptı. Çalıştayın ilk oturumu Tarım ve Hayvanılık konusunda gerçekleşirken, Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş ile Söke Ticaret Borsası Başkanı Salih Deniz Günal’ın konuşmaları yer aldı. Daha sonra ilk günün diğer konu başlıkları Turizm-Doğa ve Kültür, Kentsel Planlama başlıklarındaki oturumlar gerçekleştirildi. Çalıştay 24 Aralık Pazar günü Sanayi ve Ticaret, Çevre-Enerji ve Madencilik, Eğitim ve Sosyal Yaşam konularındaki oturumlarla devam edecek.