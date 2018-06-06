Söke Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Borç yapılandırması için son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2018 Salı mesai bitimine kadar olduğu belirtildi.

Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada; 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, idari para cezaları hariç tüm borçların yapılandırılabileceği belirtildi. Açıklamada; “7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki yapılandırmalarda ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz yatırılması zorunlu olup, zamanında yatırılmayan veya eksik yatırılan yapılandırılmalar ilgili kanun gereği bozulacaktır” ifadelerine yer verildi.