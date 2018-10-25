Söke Belediyesi'nin 2019 Yılı Tahmini Bütçesi 110 Milyon TL

Söke Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yapılırken, toplantıda Söke Belediyesinin 2019 mali yılı tahmini gider bütçesi 110 milyon, gelir bütçesi ise 110 milyon TL olarak belirlendi.

Meclis toplantısına MHP'li meclis üyeleri Metin Sakalar, Mustafa Bakırcı, Tayfun Batmaz, Fatih Bozkaya, Süleyman Yörük, Ahmet Yahya Gültopu mazeretli olarak katılmadı.

Toplantıda; ilk oturumda plan bütçe komisyonuna havale edilen 2019 mali yılı gelir gider bütçe taslağı ile ilgili maddelerin yer aldığı gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Yapılan görüşmeler sonunda Söke Belediyesi'nin 2019 yılı tahmini gider bütçesi 110 milyon, gelir bütçesi ise 110 milyon TL olarak kabul edildi. AK Partili meclis üyeleri bütçe ile ilgili maddelere çekimser oy verirlerken, bu maddeler mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

“Ak Partili Meclis Üyeleri çekimser oy kullandı"

Ak Partili Söke Belediye Meclis Üyeleri bütçe taslağındaki tarifelerin tamamına çekimser oy kullandı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ın tarifeleri devletin yasal olarak belirlediği ve yasanın emrettiği şekilde uyguladıklarını belirtti. Plan Bütçe Komisyonunda temsilcisi yer alan ve komisyon kararlarında gelir kalemlerinde katı atık ücret tarifesi hariç tüm maddelere onay veren AK Partili Meclis Üyeleri, daha sonra fikir değiştirip çekimser oy kullandılar. Plan Bütçe Komisyonunun CHP'li Üyesi Levent Tuna söz alarak, aynı komisyonda yer alan ve komisyonda onay veren Ak Partili Mehmet Yörük'ün partisinin meclis üyelerini konular hakkında yeterince bilgilendirmediğini düşündüğünü ifade etti.