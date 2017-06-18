Söke’de dünyaya gelen miniklerin ailelerine yönelik yapılan bu ziyaretler vatandaşlardan tam not aldı. Hayata geçirdiği sosyal projeleriyle öne çıkan Söke Belediyesi, ilçede yaşamanın ayrıcalık olduğunu bir kez daha gösterecek güzellikteki bu projesinde de olumlu tepkiler almaya devam ediyor.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran tarafından görevlendirilen “Hoş geldin Bebek Ekibi” ilçede yasayan ve yeni bebekleri olan istisnasız tüm çiftleri bir bir ziyaret ederek, bir bebeğin ihtiyaç duyduğu malzemelerle dolu bir paketi hediye ediyor.

Birde Başkan Süleyman Toyran’ın yazdığı mektup ailelere taktim ediliyor. Söke Belediyesi’nden gelen hediye paketinden dolayı hayli memnun olduklarını dile getiren aileler, “Hatırlandığımızı bilmek güzel. Bebeğimize hediye verdiler bizlerde ailesi olarak mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dediler.

Söke Belediyesi yetkilileri, “Hoş geldin Bebek” ziyaretlerine katılmak isteyen ailelerin sosyal medya sayfasından ya da 0256 518 23 14 numaralı telefondan kendileri ile irtibata geçilmesini istedi.