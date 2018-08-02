Söke bir parka daha kavuşuyor

Park yanında bulunan dere kenarının düzenlemesini de içeriyor. Zeytin Dalı adı verilen parkın yapım çalışmaları son aşamaya geldi.

Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 Bin 828 metrekare park alanı, yaklaşık 4 Bin metrekare dere kenarı düzenlemesini içeriyor. Park içinde spor alanı, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, oturma grupları yer alacak. Aydınlatması ile de dikkat çeken Zeytin Dalı Parkı’nda işletmeciliği LİMA tarafından yapılacak bir de kafe yer alacak.

2014 yılından bu yana Söke’ye 31 adet park ve yeşil alan kazandıran Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Zeytin Dalı Parkı ile Söke’ye bir yeni büyük park alanı daha kazandırmış olacak. Yapılan çalışmaları yakından takip eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, “Merkezde atıl olan bir alanı park olarak vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız. Bundan beş, altı ay öncesinde baktığınızda vatandaşlarımızın içinden geçemediği, geceleri karanlık ve kuytu kalan bir alanı; vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabildiği, aydınlık ve ferah bir alana dönüştürüyoruz. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Yenikent’te böyle güzel bir alanın oluşması faydalı olacak. Yenicami Mahallesi’nde Spor kafe ve 6 Eylül Parkımız gencinden yaşlısına büyük beğeni topladı ve ilgi görüyor. Su hareketleri ve aydınlatma oluşturduğumuz alanlarda olmazsa olmazlarımızdan biri, Yenikent Zeytin Dalı Parkı’nda da böyle olacak. Park Eylül ayında halkımızın hizmetinde olacak” diye konuştu.