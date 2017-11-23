Söke Çayı projelerinin DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nce tasdik edilerek hazır hale getirildiğini belirten Mehmet Erdem, “Ancak söz konusu dere üzerinin kapatılmış olması ve ıslah yapılacak güzergâhta dükkanlar bulunması nedeniyle önce Büyükşehir Belediyesinden sonra da Söke Belediyesinden Başbakanlık Genelgesine göre dere güzergâhının DSİ’ne tesliminin yapılması istenmişti. Bu durumda dere güzergâhındaki dükkanların yıkılması gerektiği, yıkım işleminin bitirilmesinden sonra ıslah çalışmalarının yatırım programına teklif edileceği ifade edilmişti.

Bahse konu Söke Çayında 6 bin 320 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılacak olup ıslah yapılacak güzergâhın proje maliyeti yaklaşık 20 milyon TL’dir. Söke ilçe merkezini olası taşkınlardan koruyacak olan bu tesis aynı zamanda Söke ilçe merkezinden geçtiği için şehre ayrı bir rekreasyon ve görünüm kazandıracak; adeta Söke’nin çehresini ve kaderini değiştirecektir. Söke Belediyesinin dere güzergâhındaki yıkım işlemini tamamlayarak güzergâhı DSİ Bölge Müdürlüğü’ne teslimi yapması halinde 2018 yılı Yatırım Programına teklif edilecektir” dedi.

Projenin Bakan Eroğlu’na sunulacağını kaydeden Erdem, “Türkiye’nin dört bir yanında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleşen binlerce dere ıslah projesi var olmakla birlikte bir o kadar da yapımı beklenen dere ıslah projesi bulunmaktadır. Söke Dere Islah Projesi’nin 2018 yatırım programına alınması için AK Parti Aydın Milletvekilleri olarak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile görüşüp olurlarını almamız gereklidir. Bakan Veysel Eroğlu, Egeli hemşerimiz olarak geçmişten bugüne Aydın’a hep destek olmuştur. Onun destekleriyle Çine Adnan Menderes Barajı, İkizdere Barajı, Karacasu Dandalaz Barajı, onlarca gölet birçok sulama projesi bitirilmiştir. 20 milyon TL keşif bedelli Söke Çayı Islahı işi 2018 yılı yatırım programına alınması halinde ihale edilecek ve ıslah çalışmalarına başlanacaktır” şeklinde konuştu.