Söke CHP Gençlik Kolları Başkanlığı’na Gizem Akkentli Polat getirildi

Gizem AKkentli Polat kongrenin yapılacağı 3 Aralığa kadar Gençlik Kolları Başkanlığına vekalet edecek.

03 Aralık 2017 Pazar günü, Gençlik Kolları kongresinin bayram havasında geçeceğine inandığını belirten Gizem Akkentli Polat, “Tüm gençlik örgütümüzün bir bayram havasında oylarını kullanacağına inandığım seçimlerimizin örgütümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aday olan arkadaşlarımıza ve yönetim kurullarına aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bizler mevcut CHP Gençlik Kolları yönetimi olarak seçimlerin CHP kültürüne yakışır bir şekilde sonuçlanması için gereken bütün özveriyi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Gizem Akkentli Polat açıklamasının devamında “Halil Yıldırım’ın; parti üyesi Hasan Ömür Pirinç’i yapılan toplantıyı takip etmek üzere görevlendirmesi neticesinde, yapılan toplantının bir gruba ait olduğu bildirilmiş. Parti üyesi kişi o toplantıda derdest edilip partiden çıkarılmıştır. Bu yanlış anlaşılmanın en kısa sürede düzeleceğine inancım tamdır. CHP Gençlik Kolları yönetimimiz yaşanan olay üzerine toplanmış, kongre süreci tamamlanıncaya kadar, şahsımı CHP Söke Gençlik Kolları Başkanlığına vekalet etmek üzere seçmişlerdir. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.