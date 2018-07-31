Söke CHP Gençlik Kolları yeni yönetimi belirlendi

Söke CHP’nin yeni Gençlik Kolları yönetimi gerçekleştirilen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Basın toplantısında CHP İlçe Başkanı Suat Durukan ve Kadın Kolları Başkanı Nebihat Erten de bulundu.

Toplantıda açılış konuşmasını CHP İlçe Başkanı Suat Durukan yaptı. Ardından söz alan Söke CHP Gençlik Kolları Başkanı Tolga Tosun, devraldıkları bayrağı zirveye taşımak için, görevlerini yerine getirirken fedakarlıktan korkmayacaklarını söyledi. Biz gücümüzü Atatürk’ün devrimciliğinden, İsmet İnönü’nün kararlılığından Ecevit’in dik duruşundan aldık. Onların bıraktığı bu mirası alın terimizle yoğurup, gelecek nesillere aktarmak bizim asli görevimizdir. Bize verilen bu görevi Mustafa kemal Atatürk’ün devrimleri ışığında Denizler’den Gezi’ye, Geziden daha ileri şiarı ile yürüteceğimize söz veriyoruz” dedi.

Hedefimiz Söke ve Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel seçimlerde 17 ilçede CHP bayrağını dalgalandırmak diyen Tolga Tosun; “İlçe gençlik kolları olarak partimizin üst kademeleriyle uyumlu çalışarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Ben değil, biz olarak mücadele bayrağımızı taşıyacağımıza herkesin huzurunda söz veriyorum” dedi.

Söke CHP’nin Tolga Tosun Başkanlığı’ndaki yeni Gençlik Kolları yönetimi şu isimlerden oluştu: Engin Pamuk, Ömer Karabıyık, Mehmet Gökmen, Barış Candan, Sedat Onur Neslioğlu, Mehmet Ali Emre Öztürk, Deniz Akgöl, Sabri Suçsuz, Bilgehan İnce, Selin Güler, Tuğçe Ergin, Aybike Karayel, Melek Daysak, Berrin Oturgan.