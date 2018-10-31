Söke CHP'de Efkan Ceylan'dan Belediye Başkanlığı aday adaylığı açıkladı

Söke'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Efkan Ceylan, CHP İlçe Merkezinde geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Yoğun bir katılımın olduğu toplantı ile Efkan Ceylan aday adaylığını açıkladı.

Şu ana kadar üç aday adaylığı başvurusu yapıldığını, bu isimlerden birinin aday olarak belirlenmesinin ardından seçimleri alarak, Söke'deki 15 yıllık CHP iktidarını bir 5 yıl daha uzatacaklarını belirten İlçe Başkanı Suat Durukan; Söke'de CHP'nin tüm kademeleri olarak seçimlere hazır olduklarını söyledi. Seçim sürecinde herkese büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Suat Durukan, partililere seslenerek, partiye, seçilmişlerine ve adaylarına zarar verecek söylem ve hareketlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

“Farklı bir heyecanla Söke'ye hizmet için yola çıktım”

Cumhuriyetin 95. Yıldönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Söke Belediye Başkan Aday Adayı Efkan Ceylan; konuşmasının başında geçtiğimiz günlerde kaybedilen ve Söke CHP'nin iki sembol ismi Ahmet Sarp ve Şakir Şimşir'i andı. Sökeliler'in kendisini yakından tanıdığını, uzun yıllardır sanayi ve ticaret ile uğraştığını, uzun yıllar görev aldığı sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Söke'de sıkmadığı el kalmadığını belirten Efkan Ceylan, şimdi de farklı bir heyecanla Söke'ye hizmet için yola çıktığını söyledi.

“Söke parmakla gösterilen bir kent olmayı hak ediyor”

"Ticari kuruluşlar, girişimler, şirketlerimizle ve istihdam ettiğimiz kardeşlerimizle Söke'ye katkı sundum ve sunmaya da devam ediyorum" diyen Efkan Ceylan; “Geriye dönüp baktığımda Söke ekonomisi ve istihdamına katkı sağlamış olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Söke ile özdeşlemiş biri olarak Söke'ye daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz sorusuna her zaman yanıt aradım. Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD) ile başlayan, Ege ve Akdeniz İş Adamları Federasyonu (EGAFED) Genel Başkanlığı ile devam eden Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Sekreterliğim boyunca Söke'nin sorunlarına eğildim, Söke'nin tanıtımına katkıda bulundum. Kentimizde birçok organizasyona imza atarak, Söke'ye bir tuğla daha koymaya çalıştım. Tarihinden bugüne coğrafi konumu, tarımı, turizmi ve ekonomisi ile Aydın'ın en büyük ilçelerinden olan kentimizin hak ettiği yere gelmesi için daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu inanç ve Söke için kurduğum hayallerimden aldığım güçle yola çıktım. Nasıl ki Söke stratejik ürünler konusunda markaysa belediyecilik konusunda da parmakla gösterilen bir kent olmayı hak etmektedir. Buradan söz veriyorum; İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimimi belediyecilik pratiği ile birleştirip, Söke'yi her anlamda marka bir kent haline getireceğim. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortak projelere imza atarak, birbirimizi anlayarak ve destekleyerek çalışacağız” dedi.

Aday adaylığının demokratik bir yarış olduğunu, diğer aday adaylarının her birinin derdinin daha iyi bir Söke olduğuna inandığını belirten Efkan Ceylan; “Belediye başkanlığı bayrak yarışı, uzun soluklu bir maratondur. Bu vesileyle Söke Belediyesi'nin ilk başkanı Koca Ömer Ağa'dan, şimdiki belediye başkanımız Sayın Süleyman Toyran'a kadar tüm başkanlarımıza ilçemize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ve minnet duygularımız sunuyorum. Asla önceki dönem icraatlarını karalamak, küçük görmek ve yok saymak gibi bir düşünce içinde olamayacağım. Bu göreve talip olurken tek amacımız bayrağı daha ileri taşımaktır. Biz görev insanıyız. Söke için hayal ve hedeflerini gerçekleştirmek isteyen bir kardeşiniz olarak bu göreve talibim” diye konuştu.