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03 Aralık 2017 21:05

Söke CHP’de Gençlik Kolları başkanını seçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü Gençlik Kollarında seçim heyecanı yaşadı.

Söke CHP’de Gençlik Kolları başkanını seçti

03 Aralık 2017 21:05

İki adayın yarıştığı seçimde bir oy farkla Yağız Pullukçu, Söke CHP Gençlik Kollarının yeni başkanı oldu.


517 üyesi bulunan Söke CHP Gençlik Kollarının 273 üyesi oy kullandı. Oy kullanma işlemi 13.30’da başladı. Saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte sayıma geçildi. Yapılan sayımın sonunda kırmızı listeyle yarışan Yağız Pullukçu’nun listesi 136, beyaz listeyle yarışan Tolga Tosun’un listesine 135 oy çıktı. İki oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde kazanan Yağız Pullukçu oldu. Her anı heyecanlı ve biraz da gergin geçen gençlik kolları seçiminin özellikle oy sayılması sırasında büyük heyecan yaşandı. Bir oy farkla zafer sevinci yaşayan taraf kırmızı liste oldu. Seçim sonunda iki genç aday elele birlik ve beraberlik mesajı vererek, "kazanan CHP, kazanan gençlik olmuştur" dedi.




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