Söke CHP’den Ticaret Odası’na “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Söke CHP heyetini Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve yönetim kurulu üyesi Erdinç Algür karşıladı. CHP heyetinde İlçe Başkan Vekili Coşkun iltüzer, Kadın Kolları Başkanı Nebihat Erten ve Gençlik Kolları Başkanı İlkyaz Gölcük de bulundu.

Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay; Demokrasimizin olmazsa olmazları siyasi partilerimizden CHP’nin odamıza ziyaretinden dolayı mutlu olduk” dedi. Haluk Kutlay, “Memlekete hizmet etmenin farklı yolları var. Sizler siyasette, bizlerse sivil toplum kuruluşlarında hizmet veriyoruz. Gerek siyasette, gerekse sivil toplum kurumlarında Söke’ye hizmet veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Söke’ye hizmet için Ticaret Odası için her şeye hazır olduklarını ifade eden Söke Ticaret Odası Meclis başkanı Veysel Kara; “CHP Milletvekili Aday Adayı olan Hüseyin Gündüz’e başarılar diliyorum. Söke’den bir milletvekilini Ankara’da görmek istiyoruz” dedi.

Söke CHP İlçe Başkan Vekili Coşkun İltüzer Ticaret Odası camiasını geçirdikleri başarılı seçim sürecinden dolayı kutladı, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

12 yıl Söke Ticaret Odası’nda Meclis Üyesi olarak hizmet veren CHP Aydın Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Gündüz, duygulu anlar yaşadı. Ticaret Odası’nda Söke’ye verdikleri hizmetlerin ortada olduğunu, son dönemde belediye meclis üyesi olarak da Söke’ye hizmet etme şansı olduğunu belirten Hüseyin Gündüz; Ticaret Odası’nın yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.