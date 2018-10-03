Söke Demirciler Odası 22 yıllık geleneği sürdürdü

Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası'nın 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği aşure ve tavuklu pilav geleneği bu yıl da bozulmadı.

Söke Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen aşure etkinliğine Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan, Söke'nin esnaf oda başkanları başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sanayi sitesi esnafları katıldı.

22 yıl önce başlatılan geleneği yaşatmak arzusunda olduklarını söyleyen Söke Demirciler Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu; "Aşure günü etkinliklerimizde protokol, sanayi esnafımız ustası ve çırağı ile bir araya geliyor. Yıllardır geleneksel olarak sürdürdüğümüz etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğin her yıl artarak sürmesini diliyoruz" dedi.