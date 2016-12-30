Söke Devlet Hastanesi yönetimi şehitler için hayır dağıttı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde şehitler için hayır yapıldı.



Hastane bahçesinde gerçekleşen hayır etkinliğine Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, AK Parti Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer, MHP Söke İlçe Yöneticileri başta olmak üzere davetliler ve hastane yönetimi katıldı.

Etkinlikte dualar şehitler için okundu. Duayı yaptıran Hastane İmamı Lokman Millet konuşmasında ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu, teröre karşı herkesin tek yürek olması gerektiğini ifade etti.