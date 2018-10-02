Söke Eğitim Bir-Sen'de 'Sevdamız Söke' ekibi seçime hazır

Söke Eğitimciler Birliği Sendikası'nda (Eğitim Bir-Sen) eğitimci Havva Zeybek Şentaş, ‘Sevdamız Söke' ekibiyle seçime hazır olduklarını belirtti.

Eğitim Bir-Sen Söke temsilciği seçimleri 6 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılacak. Yapılacak olan seçimde Havva Zeybek Şentaş sendikanın Söke Başkanlığı'na aday olduğunu, ‘Sevdamız Söke' adını verdikleri ekiple yola çıktıklarını söyledi.

Söke Öğretmen evinde yaptığı basın açıklamasında yola çıktığı ekibiyle belirledikleri misyon ve misyonu belirten Havva Zeybek Şentaş; Kayırmacı değil kucaklayıcı, diyalogdan yana olacaklarını, geleneklerinden vazgeçmeden yenilikçi olacaklarını, iletişime ve istişareye açık bir yol izleyeceklerini söyledi. Ben değil, biz ruhuna inanacaklarını ifade eden Havva Zeybek Şentaş; “Sorun değil çözümün parçası olmak, ekip çalışmasının yararına dikkat çekmek, aktif uyumlu ve bütünleştirici olmak istiyoruz. Etkin hizmet ve üretim sendikacılık yapmayı hedef seçmiş Eğitim Bir-Sen Sevdamız Söke ekibi olarak varız diyoruz. Eğitim Bir-Sen'in Söke'de her alanda etkin ve başarılı bir STK olabilmesi için kimseyi ötekileştirmeden birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile yola çıkıyoruz” dedi.

6 Ekim'de yapılacak delege seçimlerinde Havva Zeybek Şentaş'ın önderlik ettiği birinci ve ikinci bölge delege adayları şu isimlerden oluşuyor. Birinci bölge; Nazmi Tokcan, Oğuz Gökçe, Gülay Eroğlu, Ramazan erdem, Hüseyin Sezer, Gökhan Yalabık. İkinci Bölge; Mahmut Civelek, Hasan Aslan, Sema Şan, Ömer Kurban, Bahri Burak Yıluzar, Esra Duygu Erkol Büyükdinç.