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10 Mayıs 2018 12:33

Söke Engelli Meclisi’nde sergi ve kermes

Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi.

Söke Engelli Meclisi’nde sergi ve kermes

10 Mayıs 2018 12:33

Belediye meydanında devlet ve özel engelli okulları ile rehabilitasyon merkezlerinin katılımlarıyla sergi ve kermes düzenlendi.


Söke Belediye Bandosunun mini dinletisiyle renklenen etkinlikte engelli öğrenciler, öğretmenleri ve velileri de yer aldı. Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan’ın da bulunduğu sergi ve kermes etkinliğinde stantları gezenler arasında Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da yer aldı.


Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Erdal Biliceli; Engelli Meclisi olarak, Engelli eğitim kurumlarıyla ortak çalışmayla engelliler haftasına dikkat çekmek üzere kermes düzenlediklerini belirtti. Biliceli; “Amacımız sadece hafta içinde değil tüm zamanlarda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturabilmek ve farkındalığı herkese yayabilmek. İnsanların engellilere karşı bakış açılarını değiştirebilmek ve geliştirebilmeyi istiyoruz” dedi.




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