Söke güvenlik toplantısında şehiriçi trafiği ele alındı

Şehir içi trafik faaliyetlerinin ana konu olduğu toplantıda Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından Bafa Gölü Tabiat Parkı ile ilgili sunum da gerçekleştirildi.

Her ay periyodik olarak yapılan ilçe güvenlik kurulu Kasım ayı toplantısı ilçe kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Garnizon Komutanı Pers. Alb. Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan başta olmak üzere daire müdürleri, çeşitli kurumların temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantı da ilk olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin tarafından Bafa Gölü Tabiat Parkı ile ilgili sunum yapıldı. Sunumda Müdürlüğü Bafa Gölü'nün Söke sınırları olan Serçin Mahallesi ve Kışlak bölgesinde yapılan düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda daha sonra gündemin ana maddesi olan şehir içi trafiğinde yapılan denetim ve uygulamalar hakkında sunum yapıldı. Söke İlçe emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği'nden polis memuru Mehmet Akbulut tarafından yapılan sunumda 2018 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi. Toplantıya katılımcıların fikirlerinin de beyan edildiği şehir içi trafiği ile ilgili olarak Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “İlçe Emniyeti, Belediyeler elbette üzerlerine düşen vazifeleri yapıyorlar ve yapmalıdırlar. Ancak vatandaşlarımız da ilçe trafiği ile ilgili üzerine düşenleri yapmalı. Söke'de trafik sorunu ancak kurumlar ve vatandaşlarımız işbirliği ile çözülebilir” dedi.