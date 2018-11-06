Söke ilçe merkezinde 10 ayda 2275 hatalı parka ceza kesildi

Söke'nin başlıca sorunlarından biri trafik. İlçede yaşanan yoğunluğun temel nedenlerinden olan hatalı parklar ile ilgili yapılan çalışmada 10 aylık sürede 2 bin 227 araca ceza yazıldığı belirtildi.

Çift sıra, yaya kaldırımı, engelli park yerine park etmekten dolayı kesilen cezaların maddi karşılığının ise 265 Bin TL olduğu ifade edildi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği'nin 10 aylık faaliyetlerine bakıldığında; yapılan uygulamalarda toplan 13 bin 149 araç kontrol edildi, bu araçlardan 4 bin 901'ine cezai işlem uygulandı. Söke ilçe merkezinde 10 aylık sürede 1 milyon 545 bin 986 TL'lik ceza kesilirken; 234 araç trafikten men edildi, 115 sürücünün ehliyetine el konuldu. 173 araca gürültü yapmalarından, 46 sürücüye ise araçla hareket halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza kesildi. 79 kask takmayan motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.