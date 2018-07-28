Söke İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dünya Hepatit Günü açıklaması

Yapılan açıklamada; “Viral Hepatitler; tüm dünyada yaygın olarak görülen, hastalık belirtilerinin çoğunlukla ileri dönemde ortaya çıkması ve hastaların büyük kısmının hastalıklarının farkında olmamaları nedeniyle her yıl milyonlarca kişide engellilik, ölüme neden olabilen ve iş gücü kaybına yol açarak ülke ekonomilerini de yakından ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de viral hepatit hastalığının giderek artan tıbbi ve sosyal ve ekonomik yükünü azaltılması için, hastalığın gelişimini önlemeye erken tanı ve uygun tedavi yöntemleriyle ilerlemesini engellemeye ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Viral hepatitlerle mücadelede multisipliner bir yaklaşım ile hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik eğitimlerin verilmesi bulaşma riski altındaki kişilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması, hastalığın erken tespiti, hastaların erken tedavisi ile siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi son derece önemlidir. Bu amaçla her yıl 28 Temmuz günü Dünya Hepatit Günü olarak ilan edilmiştir” denildi.