Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 10:06

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dünya Hepatit Günü açıklaması

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğünden, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle yapılan açıklamada, hepatitin tüm dünyada hala yaygın olarak görülen, her yıl milyonlarca insanda engellilik ve ölümlere neden olan ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dünya Hepatit Günü açıklaması

28 Temmuz 2018 10:06


Yapılan açıklamada; “Viral Hepatitler; tüm dünyada yaygın olarak görülen, hastalık belirtilerinin çoğunlukla ileri dönemde ortaya çıkması ve hastaların büyük kısmının hastalıklarının farkında olmamaları nedeniyle her yıl milyonlarca kişide engellilik, ölüme neden olabilen ve iş gücü kaybına yol açarak ülke ekonomilerini de yakından ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de viral hepatit hastalığının giderek artan tıbbi ve sosyal ve ekonomik yükünü azaltılması için, hastalığın gelişimini önlemeye erken tanı ve uygun tedavi yöntemleriyle ilerlemesini engellemeye ve hastaların yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Viral hepatitlerle mücadelede multisipliner bir yaklaşım ile hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik eğitimlerin verilmesi bulaşma riski altındaki kişilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması, hastalığın erken tespiti, hastaların erken tedavisi ile siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi son derece önemlidir. Bu amaçla her yıl 28 Temmuz günü Dünya Hepatit Günü olarak ilan edilmiştir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç