Söke İlçe Spor Müdürlüğü’nden, Turgut Kılıçoğlu’na Vefa

Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Turgut Kılıçoğlu adına atletizm ve masa tenisi müsabakaları yapıldı. Müsabakalar Söke Şehir Stadında gerçekleşirken, müsabakaların sonunda ödül töreninde merhum Turgut Kılıçoğlu’nun oğulları Murat ve Fatih Kılıçoğlu da bulundu.

Sökeli esnaflar Murat Kılıçoğlu ve Fatih Kılıçoğlu, gösterdikleri vefa örneğinden dolayı Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başta olmak üzere İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne çok teşekkür ettiler.

Söke İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü A. Turan Günen; “İlçemizde 1994-1998 yılları arasında görev yapan merhum Müdürümüz Turgut Kıulıçoğlu’nu hizmet verdiği gençler ve spor ile anmak güzel ve çok anlamlı diye düşünüyorum. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Yapılan müsabakalarda; Atletizm 100 metre erkeklerde Bilal Yağız Kılınç birinci, Levent Er ikinci, Emre Göktaş üçüncü oldu. 100 metre kızlarda Merve Cantürk birinci, Kardelen Sevindikli ikinci, Ayça İdil Öztürk üçüncü oldu. 1500 metre kızlarda Ezgi Civelek birinci, Melisa Yabal ikinci, Sedef Gökbağ üçüncü oldu. 1500 metre erkeklerde ise Mert Ağırgün birinci, Batuhan Keyik ikinci, Emre Göktaş üçüncü oldu.

Masa tenisi müsabakalarında erkeklerde Turgut Efe Alp birinci, Muğdat Bingöl ikinci, Tufan Yerselcan üçüncü, kızlarda; Ayşenur Evcimen birinci, Tuğba Yerselcan ikinci, Canan Çelik üçüncü oldu. Özel Sporcular kategorisinde Mehmet Aktaş birinci, İbrahim Akgülüm ikinci oldu.