Söke İşletme Fakültesi’nde ’Girişimcilik’ paneli

Sektöründe aktif ve başarılı firma yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan konferans, geniş bir katılımla yapıldı.

Söke İşletme Fakültesi salonunda gerçekleştirilen konferansta Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Topluluğu Üyeleri, Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD) Başkanı Bilal Ülker gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç; “Konuşmacı katılımcılarımızın her biri birer girişimcilik serüvenine sahip, her birinin kendisine özgü vir hikayesi var. Öğrencilerimiz için yol gösterici ve zihin açıcı olmasını diliyorum. Girişimcilik günümüzün en fazla kullanılan terimlerinden biri. Tüm gençlerimiz fikir sahibi ancak bunu nasıl kazanca çevirebilecekleri, nasıl istihdama yansıtacakları belki üniversitemizde teorik olarak veriyoruz ama böylesi söyleşilerle pratikte uygulama örneklerini öğrencilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.